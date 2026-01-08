株式会社オートバックスセブンは、同社の連結子会社である株式会社ビーラインが、地域貢献活動の一環として、創業の地である宮崎県内の公立高校に通う高校3年生へ「合格祈願・交通安全」消しゴムの贈呈を開始した。 同製品は、タイヤを扱う企業の特性を生かし、“滑らない”をテーマにしたタイヤ形状の消しゴムを採用し、宮崎天満宮で祈祷を受けた縁起物として受験や就職活動に挑む若者を応援する取り組みであ