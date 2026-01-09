「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。【画像】「お母さん、おいしいごはんをありがとう」年間50例だけの難病を発症し、遺言を執筆した10歳のころの吉野やよいさんそんな大野さんの最期の日々に密着した感涙のノンフィクション『かなえびと