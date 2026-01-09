世界27カ国で翻訳が決定した世界的ベストセラーで日本でも10万部超（電子版含む）の『西洋の敗北』で、仏の歴史人口学者・家族人類学者のエマニュエル・トッド氏は、「米国のエリートの劣化」を憂慮している。【画像】トッド氏の著作『西洋の敗北』エマニュエル・トッド氏©文藝春秋「米国のエリートの劣化」を憂慮〈1945年から1965年のアメリカは、個人的絆で結ばれた均質で首尾一貫したエリート集団に統治されていた。こ