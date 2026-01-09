リニア中央新幹線の談合事件を巡り、第2次安倍晋三政権の官邸官僚が、工事を受注した大成建設の山内隆司会長（当時）に対し、「裁判になっても勝ち目があるから、検察と争ったらどうか」と伝えていたことが分かった。ノンフィクション作家・森功氏の取材に対して山内氏が明かした。【画像】トンネルの起工式に参加する山内氏2035年に開業できるか©時事通信社スーパーゼネコン4社を独占禁止法違反容疑で起訴2018年3月、