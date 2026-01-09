都内マンションで十年間、穏やかに暮らしていたタクシー運転手の青吾とデパ地下勤務の多実。ある日一泊の予定で旅行に出かけた多実が、三日経っても戻らない。心配して多実の勤め先の和菓子店に行っては不審がられ、意気消沈する青吾のもとに、「多実が見知らぬ男性とともに長崎県の五島列島で海難事故に遭い、現在も行方がわからない」という連絡が入る。恋人は、自分を裏切っていたのだろうか？ なぜそんな遠い島に？「長編