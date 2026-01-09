稀代の陰陽師・安倍晴明が、親友の源博雅と難事件の数々に挑む--。【写真】この記事の写真を見る（4枚）多くの読者から愛され続け、シリーズ累計部数700万部を突破した「陰陽師」。2026年、ついにシリーズ40周年を迎えました。40周年を記念して、夢枕獏さんに改めて「陰陽師」の歩みについて伺いました。（1回目／全2回）夢枕獏さん©文藝春秋◆◆◆バイオレンスとエロスの時代に始まった「陰陽師」--「陰陽師」が最