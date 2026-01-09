演説するトランプ米大統領＝6日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、ニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで、米国とロシア間で唯一の核軍縮合意「新戦略兵器削減条約（新START）」の2月の期限での失効を容認する姿勢を示した。中国などの核保有国を含む新協定締結の可能性にも触れた。同紙が8日報じた。トランプ氏は新STARTについて「失効するなら、そうなるまでだ」と言及。「もっと