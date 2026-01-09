スマホにレンズやグリップなどを装着して、スマホ撮影の質を高めてくれる拡張ツール。その中でも操作性や機能性だけでなく、見た目もカメラそのものにイメチェンしてくれるのがGREEN FUNDINGに登場したFotorgearの撮影キット「Fotorgear Retro DMF」（1万3980円〜 1月7日現在）です。クラシックカメラを彷彿とさせるデザインも好評な「Fotorgear Retro DMF」が、このたび最新のiPhone 17 Proシリーズ（Pro／Pro Max）に対応。iPhon