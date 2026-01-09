Uさんが思い出すのは、30年以上も前のある日のこと。【プレイリスト】音声で聞く体験談その日彼女は、1歳の息子を抱いて実家に帰ろうとしていた。しかし、乗り込んだ新幹線は満席で......。＜Uさんからのおたより＞32年前のことです。私は一歳の息子とふたりで、新幹線で実家のある静岡に帰ろうとしていました。前に息子を抱っこ、後ろにオムツなどが入った大きいリュックを背負って、東京駅から新幹線に乗りました。新幹線はとて