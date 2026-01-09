◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 3回戦・準々決勝(8日、東京体育館)バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が8日、大会4日目を迎え、女子は3回戦と準々決勝が行われました。今夏インターハイ女王の金蘭会(大阪)は3回戦で誠英(山口)をストレート勝ちで下すと、迎えた準々決勝では熊本信愛女子(熊本)と対戦。終始主導権を握った金蘭会が2-0で勝利し、準決勝へと駒を進めました。2大会ぶりの制