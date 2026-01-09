【モスクワ共同】米ニュースサイト、アクシオスは8日、ウクライナ和平を巡り、ロシアのドミトリエフ大統領特別代表と米国のウィットコフ和平交渉担当特使、トランプ米大統領の娘婿クシュナー氏が7日にパリで会談したと報じた。パリでは6日、ウクライナを支援する有志国の首脳会合があり、米ロ高官はその後に協議したという。ウィットコフ、クシュナー両氏も参加した約30カ国の首脳らによる有志国会合では、ロシアとの戦闘終結