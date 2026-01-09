【キーウ共同】ロシア軍は7〜8日にかけ、ウクライナ東部ドニプロペトロウスク、南部ザポリージャ両州のエネルギー施設を集中攻撃した。ウクライナのエネルギー省によると、両州のほぼ全域で停電が発生。一部地域では空襲警報が鳴らず、病院は非常用電源に切り替えるなど対応に追われた。両州では8日、氷点下近くまで気温が下がった。集中暖房が止まり、携帯電話の基地局も停電の影響を受けて一時的に通信が不安定となった。ザ