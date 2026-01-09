ナ・リーグ東地区の昨季王者フィリーズは８日（日本時間９日）、Ａ・ボーム内野手、Ｔ・バンクス投手、Ｂ・マーシュ外野手らと１年契約に合意し、年俸調停を回避したと発表した。２４年シーズンに球宴に出場した正三塁手のボームは年俸１０２０万ドル（約１６億円）で合意。ほかにはＪ・デュラン投手、Ｊ・ルサルド投手、Ｅ・ソーサ内野手、Ｂ・ストット内野手がこの日までに合意に達した。現地８日は年俸調停の金額提出期限