突然ですが、「NRT」の正式名称知っていますか？とある空港名です！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「成田国際空港」でした！NRTとは、「成田国際空港」を表す略号です。このNRTは国際航空運送協会（IATA）が定めた空港コードと呼ばれるもので、航空券の表示や手荷物タグ、運航管理などで共通に使用されています。成田国際空港のコードが「NRT」となっている理由は、空港が位置する千葉県成田市（Narita）の地名に由来