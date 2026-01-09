「広島新人合同自主トレ」（８日、大野練習場）広島の新人合同自主トレが８日、広島県廿日市市の大野練習場で始まった。ドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝は周囲に流されず、泰然自若たる動きで初日を終えた。オーバーペースは故障にもつながりかねない。内定している１軍の春季キャンプを万全の状態で迎えるために、着実に準備を進める。黙々と走る姿が印象的だった。練習最後のメニューとなったシャトルランだ。