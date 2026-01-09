元モーニング娘。の初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が8日、自身のブログを更新。ぎっしりおかずが詰まった手作り弁当を披露した。【写真】「ステキなお母さん」中澤裕子が披露した“おかずたっぷり”手作りの曲げわっぱ弁当「今日からお弁当が始まりましたー」とつづり、唐揚げや卵焼きなどがたっぷり入った曲げわっぱ弁当を公開。「いつもの変わり映えしないお弁当です」と謙虚に紹介している。投稿では「幼稚園の