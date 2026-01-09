エスティマの後継車「シエナ」とは！トヨタが北米市場を中心に展開する「シエナ」は、かつて日本でも親しまれた「エスティマ（北米名：プレビア）」の系譜を継ぐミニバンです。1997年の登場以来、広大な室内空間と高い実用性を武器に独自の進化を遂げてきました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“8人乗り”ミニバン」です！（30枚以上）現行モデルは2021年にフルモデルチェンジした4代目にあたりますが、全長約518