海上自衛隊第22航空群司令部（長崎県大村市今津町）の初訓練が8日、大村航空基地であった。災害派遣などを念頭に、飛行訓練や緊急出動の手順を確認した。初訓練には隊員約200人が参加。行松栄治群司令が「わが国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しく、複雑なものとなっている。一人一人が組織にとって今、何をすべきかを考え、大事なのは、動くべき時にいかに動けるかである」と訓示した。この後、行松群司令も搭乗した哨