海上自衛隊第22航空群司令部（長崎県大村市）は8日、同僚の体を触るなどしたとして、大村航空基地隊所属の海士長（22）を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。同司令部によると、海士長は2024年9月下旬から12月9日までの間、同僚隊員を触ったり、卑わいな言動をしたりして精神的苦痛を与えたという。被害者が上司に相談して発覚。海士長は行為を認めているという。