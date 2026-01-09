被爆者から体験を聞き取って、代わりに後世に語り継ぐ長崎市の「家族・交流証言者事業」で、平和推進協会元事務局長の高比良則安さん（68）＝長崎市＝が8日、語り部として初めての講話に挑んだ。6歳で被爆した池田道明さん（86）の体験を話し、「原子雲の下で何が起こったのかを知ってほしい」と訴えた。高比良さんは入市被爆した両親を持つ被爆2世だが、生前に被爆体験の話を聞いたことはなかった。市職員として原爆被爆対策