佐賀県小城市は、飼い主のいない「地域猫」の不妊・去勢手術費を補助するため、クラウドファンディング（CF）型ふるさと納税を募集している。寄付金は、地域猫の管理に取り組む団体への助成金として活用される。目標金額は50万円。2月27日まで受け付ける。市によると、地域猫に癒やしの効果を感じている人がいる一方で、繁殖力が高いため無責任な餌やりが続くと排せつ物で衛生環境を悪化させることになる。共生しやすい環境を