佐賀県鳥栖市は2月1日から、特小サイズの可燃物用指定ごみ袋の販売を始める。市内のスーパーやドラッグストアなど一部店舗では1枚単位で販売し、買い物時のレジ袋として利用できる。プラスチックごみを削減し、ごみが少ない単身世帯や高齢者世帯のごみ出し作業の負担軽減を図る。特小サイズは縦55センチ、横40センチで、市民になじみのある市のイメージキャラクター「とっとちゃん」がプリントされている。1枚12円で、20枚入り