大分市教育委員会は8日、市内の中学校で男子生徒が別の男子生徒に暴力を振るう様子を撮影したとみられる動画が交流サイト（SNS）上で拡散しているとして、事実関係の調査を始めたと明らかにした。9日にも記者会見を開き、調査結果を説明する予定。