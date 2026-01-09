佐賀県内の陶磁器窯元による新作商品などを集めた「新春展示会」が8日、有田町外尾町の県陶磁器工業協同組合会館2階を主会場に始まった。主に卸業者との商談を目的にしており、来場者は業務用や個人向けの食器などを手に取り、窯元の説明に耳を傾けた。9日まで。展示会は、有田町やその周辺を中心とした72窯元でつくる組合の主催。毎年1月と7月に開いており、今回は15窯元が組合会館に展示したほか、14窯元が自社の展示スペー