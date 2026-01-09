福岡県内では今年、19市町長選と10市町村議選（補欠選挙を除く）の計29の地方選挙が予定されている。今月18日告示の久留米市長選を皮切りに、後半には注目度の高い福岡市長選（12月6日任期満了）もある。「平成の大合併」で発足した市町の首長選が、主に4月までに相次いで実施される。多くの自治体が少子化や高齢化に直面する中、地域活性化策や住民サービスの在り方、災害対応策などで活発な議論が期待される。