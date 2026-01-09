誰もが涙を流して、声援を送ってくれた客席に向かって一礼した。全国総体と国民スポーツ大会に続く高校3冠を狙った男子の鎮西は、準々決勝で東山にストレート負け。優勝候補の筆頭として挑んだ「春高」の舞台はほろ苦い結末となった。第1セット（S）はミスからリードを奪われて21−25で落とした。優位に進めた第2Sは終盤にもつれると、勢いのある東山に27−29で押し切られた。セッターで主将の福田（3年）は「圧倒されて、本当