男子の福岡大大濠が3回戦で姿を消した。4強入りした東山にストレート負け。第1セット（S）は序盤から一進一退の攻防を繰り広げながら先取され、先行した第2Sも後半に突き放された。福岡県代表決定戦で本大会3度の優勝を誇る東福岡を破り、15大会ぶりの出場。2年生エースの新山は「来年もここに戻ってきて、日本一へリベンジできるように頑張る」。先輩の思いも引き継いでの栄冠を誓った。