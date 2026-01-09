熊本信愛女学院は2大会連続の8強入りを果たした。3回戦は福井工大福井にストレート勝ち。優勝候補の金蘭会に屈した準々決勝は第1セット（S）を序盤から激しく競りあう展開で落とし、第2Sも奮闘したが及ばなかった。主将の鹿子木（3年）は「特に第1Sは自分たちのバレーがしっかりできた。悔しさが残るが、やりきることはできた」と前を向いた。