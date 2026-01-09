九州で唯一の観賞魚の競り場、熊本県長洲町の長洲観賞魚競売場で8日、金魚やニシキゴイの初競りがあり、国内有数の金魚の生産地は活気に包まれた。九州各地や遠くは大阪、三重から生産者たちが180ケース（約1万匹）を出品。魚が入ったケースが幅約1メートル、長さ約6メートルの水路をゆっくりと流れていく間に、水路の両側に陣取った仲買人や愛好家たちが、大きさや模様のバランスなどを見て品定めし、次々に競り落としていっ