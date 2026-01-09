五節句の一つ「人日（じんじつ）の節句」の7日、福岡県嘉麻市大隈町の北斗宮が七草がゆの振る舞いをした。宮初めての取り組みで、参拝客らはセリやナズナといった季節の味を楽しみ、一年の健康を祈願した。北斗宮は今年から、名前の由来である北斗七星の「七」にちなんで1月7日に「はつ7日詣り」を執り行うことを始め、その一環でかゆが振る舞われた。七草がゆは、正月料理で疲れた胃腸を休ませるとされ、無病息災を願って食