プロ野球・巨人の大勢投手が8日、ジャイアンツ球場で自主トレを公開し、3月に行われるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に向けて「恥じないプレーをしたい」などと意気込みました。去年12月にWBCの出場メンバーとして発表された大勢投手。「選んでいただいた以上、恥じないプレーをしたい。始まるまでまだ時間はあるので、しっかり調整したい」とするも、2023年の前回大会後にチームに戻ったときに故障してしまったことに