【モスクワ共同】ロシア連邦保安局（FSB）は8日、フランスで収監されていたロシア人のプロバスケットボール選手と、ロシアで収監されていたスイスに拠点を置く非政府組織（NGO）「人道対話センター」のフランス人顧問の身柄交換が実施されたと発表した。モスクワの空港で交換した際の映像も公開した。インタファクス通信などが報じた。交換されたのはロシア人のダニイル・カサトキン氏とフランス人のローラン・ビナチエ氏。ロ