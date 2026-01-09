日本テレビ系バラエティ特番『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』(12日19:00〜)で審査員を務める10人がコメントを寄せた。『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』○いとうあさこ平和で優しくて、みんな欽ちゃんが好きで、慎吾ちゃんが好きで、多幸感ありますよね。みんなが精いっぱい120パーセントぶつける『仮装大賞』、ダイナミックなものからシンプルなものまで、ずーっと楽しいのでぜひゆっくりお楽しみく