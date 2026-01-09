¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç3Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¶¦±é¼Ô¤äÀ©ºîÅý³ç¤é¤«¤é¤½¤Î¿Ê¹Ô¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤µ¤ì¡¢½Ð±é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬ºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¡£8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯!¡Ù(12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ·îÍË21:00¡Á)¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¿Í°ìÇÜÂç¤­¤ÊÀ¼¤Ç¾Ð¤¤¡¢Âç¤­¤ÊÆ°ºî¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Ê¹ÔÌò¤Î°ì¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¸«»ö¤Ê¡ÈÎ¢²ó¤·¡É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿