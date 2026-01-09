俳優の佐野勇斗が8日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』(1月8日スタート 毎週木曜21:00〜)の記者会見に登壇。最近ハマっていることを明かした。佐野勇斗俳優として様々な作品に出演したほか、M!LKとしても『NHK紅白歌合戦』初出場を果たすなど、昨年は幅広い分野での活躍が目立った佐野。2026年の抱負について聞かれると、「僕、最近大地(真央)さんのインスタグラムを見ることにハマっ