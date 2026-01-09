ニコール・キッドマン（58歳）とキース・アーバン（57歳）が、19年の結婚生活に正式な区切りをつけた。2人は2025年9月に別居を発表していたが、1月6日、米ナッシュビルの裁判所で離婚が成立した。Usウィークリーが入手した書類によると、双方ともに配偶者扶養費や慰謝料の支払いは行わず、ニコールが娘サンデー（17歳）とフェイス（15歳）の主要な監護者となる。月々の養育費も取り決められていないという。ニコールが「和解しがた