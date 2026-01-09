あるアメリカ人男性が、手術から目を覚ますと、突然、流暢なスペイン語が口から漏れ出したという。サッカーの負傷で膝の手術を受けた、当時19歳だったユタ州出身のスティーブン・チェイスさん（33歳）は、子どもの頃、周りにヒスパニック系の人が多い環境で育ち、日常的にその「音」を聞く機会はあったものの、自身にスペイン語圏のルーツは皆無だったとしてこう振り返っている。「スペイン語は話せませんでした、高校で1年間学び