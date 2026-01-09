NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝55.99（-1.14-2.00%） ニューヨーク原油の２０２６年２月限は反発。ブルームバーグ・コモディティ・インデックスなど主要なコモディティ・インデックスのリバランスのなかで、金や銀など昨年大幅に上昇した貴金属のウエイトが引き下げられる一方、相対的に原油や農産物などのウエイトが引き上げられる見通しであることが相場を押し上げた。リバランスに