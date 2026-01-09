独特の漫才スタイル昨年末に行われた漫才コンテスト「M-1グランプリ」で、優勝したたくろうに勝るとも劣らないほどの強烈な印象を残したのが、準優勝のドンデコルテである。彼らの「演説系漫才」と呼びたくなるような独特の漫才スタイルは、大きな反響を巻き起こした。ドンデコルテの漫才がこれほどまでに評価されたのはなぜなのか。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「パンパンやな」…師匠がまさかのポーズ。M-1“