ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１０日、３戦全勝で首位を走る埼玉とアウェーで対戦する。８日は静岡・磐田市内で公開練習。メンバーが発表され、日本代表にも選ばれたＳＯサム・グリーンが今季初出場する。１勝２敗で現在７位と、開幕ダッシュに失敗したレヴズにとって負けられない大事な一戦。藤井雄一郎監督が「ここに合わせてきた」と言うように、開幕戦で負傷交代したフィジー代表ＣＴＢセミ・ラドラドラが復