アメリカ中西部・ミネソタ州で移民当局の職員が発砲し、女性が死亡した事件を受け、周辺では大規模な抗議活動に発展しています。現場から中継でお伝えします。ミネアポリスの事件現場です。発生から24時間以上が経った今も、女性の死を悼もうと多くの人が訪れ、花を手向けています。近くには「移民当局はミネアポリスから出ていけ」と書かれたプラカードも掲げられていて、地域住民の強い憤りが感じられます。この事件は、ミネアポ