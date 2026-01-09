「有力馬次走報」(８日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆レッドシーターフＨＣ・Ｇ２（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ、芝３０００メートル）の招待を受諾したエキサイトバイオ（牡４歳、栗東・今野）はＣ・デムーロとの新コンビで臨む。◆有馬記念を除外となったライラック（牝７歳、美浦・相沢）が日経新春杯（１８日