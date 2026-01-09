アメリカのバンス副大統領はICEの職員による発砲は「正当防衛だった」と主張し、ICEへの抗議活動をより厳しく取締る姿勢を示しました。アメリカバンス副大統領「大統領も私もICE（移民・税関捜査局）を支持している。我々はすべての法執行官を支持する」バンス副大統領は8日、ミネソタ州で女性が死亡した事件について記者会見し、「女性は職員を車でひき殺そうとした。職員は反撃した」と述べ、正当防衛だったと強調。「過激な左