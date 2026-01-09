【サンパウロ共同】ベネズエラのロドリゲス国会議長は8日、外国人を含む政治犯を釈放すると表明した。「相当数」としており具体的な人数は不明。独裁化を進めたマドゥロ政権下では野党支持者らの拘束が相次ぎ、国際社会から批判を浴びた。米軍によるマドゥロ大統領拘束を受け、言論の自由や人権の尊重など民主化に向けた動きが出るかどうかが注目だ。トランプ米大統領は6日の演説で、ベネズエラの首都カラカス中心部にある「拷