アメリカのトランプ大統領がグリーンランド獲得に意欲を示す中、バンス副大統領は、ヨーロッパ各国に「グリーンランドの安全保障を真剣に考えるべきだ」と警告しました。バンス副大統領：ヨーロッパの指導者たちは、アメリカ合衆国大統領の発言を真剣に受け止めるべきだ。バンス副大統領は8日、トランプ大統領がグリーンランドの獲得に意欲を示していることに、ヨーロッパ各国が否定的な姿勢を示しているとして発言の重要性を理解