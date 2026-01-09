JR北海道釧路支社は8日、観光列車「SL冬の湿原号」の運転を1月17日(土)より開始すると発表しました。今年は例年の取り組みに加え、新たに沿線の温泉施設とのコラボレーション企画などを実施し、冬のひがし北海道の旅を盛り上げます。列車には2026年限定デザインの装飾を施すほか、2号車販売カウンターでは新商品を含めたオリジナルグッズやカフェメニュー、沿線の特産品等を販売します。2026年限定デザインの装飾（イメージ）オリ