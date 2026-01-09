職場で「別の自分」を演じていないだろうか。上司や同僚の目を気にして本音を隠してしまうと、チームの力は半減する。『ワークハック大全』は、Googleやtwitter（現x）などで働いた著者が、科学的に「働き方を楽しくする30のメソッド」を紹介する一冊だ。本記事では、世界18ヶ国で刊行された本書のメソッドから、職場の心理的安全性を高める方法を紹介していく。「笑い」がチームを変える科学的理由真面目に働くことは大切だが、