いまやMリーグは大人気コンテンツとなった。激闘が毎日のように話題を呼び、プロ選手はサインや写真を求められるほどの人気を獲得している。しかし、立ち上げ時のスポンサー集めでは、ことごとく門前払いをくらったという。そんな逆境からMリーグ創設にまで漕ぎ着けた、藤田晋の軌跡を追う。※本稿は、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したもの