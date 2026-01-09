移籍から半年で出場はリーグ戦での１試合にとどまった。クラブがなぜ獲得したのか、現地で疑問の声があるのも不思議ではない。25年夏にアルビレックス新潟からスコットランドの名門セルティックに移籍したDF稲村隼翔は、スコットランドでピッチに立つ機会をほとんど得られなかった。プレシーズンでは上々の評価を得たようにも思われたが、ブレンダン・ロジャーズ元監督の下で試合に出たのは、８月下旬のリーグ戦第３節だけだ。