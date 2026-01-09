9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比420円高の5万1610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては492.74円高。出来高は9317枚だった。 TOPIX先物期近は3519.5ポイントと前日比38ポイント高、TOPIX現物終値比35.16ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51610+4209317 日経225mi